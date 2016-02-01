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    "Коммерсантъ" сообщил о переброске в Сирию новейших российских истребителей

    Несколько дней назад вылетели из Астрахани и добрались до Сирии через Каспийское море

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Россия перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии четыре новейших истребителя Су-35С.  Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru, об этом передает в понедельник, 1 февраля, "Коммерсантъ".

    Су-35С, по данным издания, несколько дней назад вылетели из Астрахани и добрались до Сирии через Каспийское море, воздушное пространство Ирана и Ирака.

    Данные истребители были переданы Воздушно-космическим силам России осенью 2015 года и изначально вошли в состав 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, однако затем были переброшены на аэродром Приволжский вблизи Астрахани.

    Теперь состав смешанной авиагруппы Воздушно-космических сил России на авиабазе Хмеймим, как пишет газета, превышает 70 самолетов и вертолетов.

    Информацию "Коммерсанта" подтверждают появившиеся в сети снимки, которые, как утверждается, были сделаны 30 января с борта самолета Ту-154М ВКС РФ, возглавлявшего группу истребителей во время перелета в Сирию. На них запечатлены Су-35С с красными бортовыми номерами "03", "04", "05" и "06". При этом на законцовках крыльев истребителей видны подвесные контейнеры комплекса активной радиоэлектронной борьбы "Хибины-М".

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