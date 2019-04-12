Комитет защиты журналистов обеспокоен преследованием Ассанжа со стороны США

Базирующийся в Нью-Йорке неправительственный Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщил, что "глубоко обеспокоен" преследованием со стороны США в отношении основателя компании WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Комитет защиты журналистов сообщил сегодня, что глубоко обеспокоен преследованием США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа", - говорится на сайте организации, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Заместитель исполнительного директора комитета Роберт Махоуни также сообщил, что преследование Ассанжа американскими властями может отразиться на журналистской деятельности в целом.

"Преследуя Ассанжа, правительство США может породить широкий круг правовых споров о получении журналистами информации или их общении с источниками, что может иметь пугающие последствия для журналистских расследований и публикации информации, представляющей общественный интерес", - написал Махоуни в Twitter.

Ранее Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Полиция Лондона сообщила в четверг, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за неявку в суд.

Утром 11 апреля Ассанжа задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил следующие слушания по делу на 2 мая. США обвиняют Ассанжа в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных им служебных документов. Согласно решению лондонского суда, США до 12 июня должны предоставить Великобритании все документы по экстрадиции Ассанжа.