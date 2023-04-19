Комитет врачей Судана сообщил о прекращении работы 39 больниц из-за боестолкновений

Как минимум 39 из 59 основных больниц в Судане приостановили работу в связи с вооруженными столкновениями между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР).

Как минимум 39 из 59 основных больниц в Судане приостановили работу в связи с вооруженными столкновениями между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР).

Как передает Report, об этом говорится в отчете Комитета врачей Судана, опубликованном в Facebook.

По последним данным, число погибших в боестолкновениях выросло до 270 человек.

"По состоянию на 18 апреля 2023 года (четвертый день столкновений) из 59 основных больниц в столице и штатах, прилегающих к районам боевых действий, 39 приостановили работу", - сказано в отчете.

С прошлой недели в Судане происходит вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР. Его причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению.

Оперативный центр Министерства здравоохранения Судана по чрезвычайным ситуациям сообщал о более чем 2,6 тыс. раненых. Среди погибших и раненых - иностранные граждане и три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.