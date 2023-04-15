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Комитет врачей Судана сообщил о наличии жертв в результате столкновений в Хартуме

Комитет врачей Судана сообщил о наличии жертв в результате столкновений в Хартуме В результате вооруженных столкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования (спецназ) имеются убитые и раненые.
Другие страны
15 апреля 2023 г. 16:55
Комитет врачей Судана сообщил о наличии жертв в результате столкновений в Хартуме

В результате вооруженных столкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования (спецназ) имеются убитые и раненые.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил комитет врачей Судана.

"В столкновениях между армией и отрядами спецназа имеются убитые и раненые", - указал представитель комитета, слова которого привел телеканал Al Arabiya.

В свою очередь телеканал Al Jazeera со ссылкой на суданских медиков сообщает, что в Хартуме в результате столкновений погибли три мирных жителя, десятки получили ранения.

Ранее комитет врачей Судана сообщил, что в пункты скорой помощи Хартума "привозят людей с различными травмами, есть серьезные случаи среди гражданского населения". Минздрав страны призвал весь медицинский персонал отправиться в медучреждения столицы для оказания помощи раненым и пострадавшим в результате вооруженных столкновений.

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