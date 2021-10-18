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Комитет Сирии приступит в Женеве к разработке проекта конституционной реформы

Комитет Сирии приступит в Женеве к разработке проекта конституционной реформы Малая группа Конституционного комитета Сирии (ККС) приступит 18 октября в Женеве к разработке проекта конституционной реформы страны.
Другие страны
18 октября 2021 г. 04:30
Комитет Сирии приступит в Женеве к разработке проекта конституционной реформы
Гейр Педерсен

Малая группа Конституционного комитета Сирии (ККС) приступит 18 октября в Женеве к разработке проекта конституционной реформы страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье на брифинге в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Два сопредседателя группы согласились, что мы не только займемся подготовкой конституционной реформы, но мы также начнем разработку проекта конституционной реформы", - отметил он. "На этой неделе новым будет то, что мы фактически приступим к процессу разработки проекта конституционной реформы Сирии", - констатировал спецпосланник.

Педерсен провел в женевской штаб-квартире ООН встречи с сопредседателями ККС Ахмедом Кузбари (от правительства) и Хади аль-Бахра (от оппозиционного Сирийского комитета по переговорам), а также с 15 членами комитета от гражданского общества. "Все эти встречи были очень хорошими", - сказал спецпосланник. По его словам, дискуссии "были серьезными и откровенными", и все их участники проявили приверженность ранее согласованным принципам совместной работы. "Надеюсь, что мы сможем продолжить встречу в том же духе", - отметил он.

Спецпосланник дал понять, что шестой раунд заседания малой группы ККС продлится неделю. Он пообещал вновь встретиться с прессой "к концу недели" и рассказать, достигнут ли прогресс. В ходе шестого раунда предполагается обсудить конституционные принципы и затем приступить к обсуждению проекта сирийской конституции.

Педерсен заявил, что не знает, сколько заседаний малой группы потребуется для завершения работы. "Мы посмотрим, как будет проходить встреча на этой неделе", - сказал эмиссар ООН. Он сообщил, что в дальнейшем состоятся также встречи ККС в полном составе.

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