Комитет Сената США рекомендовал кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США проголосовал за кандидатуру Энтони Блинкена на должность руководителя Госдепартамента и рекомендовал верхней палате полного состава утвердить дипломата на этот пост.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США проголосовал за кандидатуру Энтони Блинкена на должность руководителя Госдепартамента и рекомендовал верхней палате полного состава утвердить дипломата на этот пост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция процедуры велась на сайте комитета.

Голосование всех сенаторов, как ожидается, пройдет на этой неделе. В случае утверждения 58-летний Блинкен будет приведен к присяге.

На прошлой неделе на слушаниях в Сенате он заявил, что возродит международные альянсы. По словам Блинкена, администрация Байдена будет делать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" и намерена пытаться убедить в этом партнеров в Евросоюзе.

Блинкен утверждал, что США должны оказывать помощь Украине как из-за ее взаимоотношений с Россией, так и в борьбе с коррупцией и укреплении государственных органов управления. Он считает, что Соединенные Штаты должны держать двери НАТО открытыми для таких стран, как Грузия.