Комитет Сената США проголосует по кандидатуре Тиллерсона 23 января

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Комитет Сената США по иностранным делам в понедельник 23 января проголосует по кандидатуре Рекса Тиллерсoна, который был предложен избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря.

Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС со ссылкой на председателя комитета республиканца Боба Коркера.

Затем Тиллерсона еще должен будет утвердить весь Сенат. Для этого бизнесмену нужно набрать простое большинство голосов, которым и обладает Республиканская партия.

Слушания с участием бывшего главы ExxonMobil в сенатском комитете прошли на прошлой неделе, они продолжались приблизительно 9 часов. Законодатели затронули такие темы, как конфликт в Сирии, отношения США с Россией, воссоединение Крыма с РФ. После этого Коркер выразил уверенность в том, что Тиллерсон будет утвержден верхней палатой Конгресса.

В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".