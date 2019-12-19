​Комитет Сената США принял крупный пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России.

Как передает Report, об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуан Пэхон.

"Да, комитет принял этот законопроект", - отметил он.

Инициативу поддержали 17 сенаторов, против высказались пять законодателей, среди которых был и председатель комитета Джеймс Риш (республиканец, от штата Айдахо). По его словам, Россия заслуживает того, "чтобы подпасть под санкции, и действительно необходимо прилагать больше усилий" в этой связи. Однако, по мнению республиканца, рестрикции в данной инициативе "чрезвычайно широкие" и "слишком расплывчатые".

Риш полагает, что Трамп наложит вето на данный законопроект, который "опустошит комплекс дипломатических мер" и может привести к непредвиденным последствиям. Старший демократ комитета Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и другие сенаторы требовали ужесточения антироссийских рестрикций в связи с тем, что нынешний санкционный режим, по их мнению, недостаточен.