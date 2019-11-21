​Комитет сената США поддержал кандидатуру Салливана на пост посла в РФ

Комитет сената США по иностранным делам одобрил во вторник кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост посла в Москве, говорится в заявлении главы комитета Джима Риша.

"Я рад сообщить о единогласной поддержке выдвижения Джона Салливана на пост посла США в России. Надеюсь, сенат утвердит его в ближайшее время", - приводятся в заявлении слова Риша.

17 октября президент США Дональд Трамп направил законодателям предложение рассмотреть кандидатуру Салливана на должность посла в Москве. 3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на этом посту. Он был назначен руководителем американской дипмиссии в России в октябре 2017 года. В начале августа Хантсман подал Трампу прошение об отставке.