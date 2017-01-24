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    Комитет сената США одобрил Тиллерсона на пост госсекретаря США

    Его канидатура теперь должна быть одобрена на общем заседании сената

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Комитет по международным делам американского сената одобрил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNBC, в поддержку Тиллерсона на голосовании в комитете высказались 11 членов комитета от Республиканской партии, когда 10 сенаторов-демократов проголосовали против.

    Его канидатура теперь должна быть одобрена на общем заседании сената, для этого требуется простое большинство голосов (51 из 100). Республиканцы занимают 52 из 100 мест в сенате.

    Ранее сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио заявил, что он проголосует за кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

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