Комитет сената США одобрил Тиллерсона на пост госсекретаря США

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Комитет по международным делам американского сената одобрил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

Как сообщает Report со ссылкой на CNBC, в поддержку Тиллерсона на голосовании в комитете высказались 11 членов комитета от Республиканской партии, когда 10 сенаторов-демократов проголосовали против.

Его канидатура теперь должна быть одобрена на общем заседании сената, для этого требуется простое большинство голосов (51 из 100). Республиканцы занимают 52 из 100 мест в сенате.

Ранее сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио заявил, что он проголосует за кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.