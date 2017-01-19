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    Комитет Сената США одобрил кандидатуру Мэттиса на пост министра обороны

    После комитета кандидатура Джеймса Мэттиса должна быть одобрена полным составом сената

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сенатский комитет по делам вооруженных сил одобрил кандидатуру Джеймса Мэттиса, выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра обороны.

    Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

    Теперь его кандидатура должна быть одобрена сенатом полного состава.

    Мэттису, который служил в Корпусе морской пехоты, 66 лет. Он известен, в частности, своими прозвищами Монах-воин и Бешеный пес, а также тем, что всегда держит при себе томик сочинений Марка Аврелия - великого философа и полководца Древнего Рима. Он принимал участие в военных операциях США в Афганистане и Ираке (в 2001 и 2003 годах).

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