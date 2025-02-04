Комитет Сената рекомендовал утвердить Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава США

Финансовый комитет Сената Конгресса США рекомендовал утвердить выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Роберта Кеннеди - младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб.

Финансовый комитет Сената Конгресса США рекомендовал утвердить выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Роберта Кеннеди - младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб.

Как передает Report, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

В поддержку кандидатуры Кеннеди-младшего высказались 14 республиканцев комитета, 13 демократов выступили против.

Итоговое голосование полным составом Сената, как ожидается, пройдет в ближайшие дни. В случае утверждения Кеннеди-младший будет приведен к присяге.

71-летний Роберт Кеннеди - младший - племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. В ходе последних президентских выборов Кеннеди-младший, ранее состоявший в Демократической партии, выдвигался на пост президента как независимый кандидат. Позже он решил поддержать Трампа.