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Комитет Сената рекомендовал утвердить Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава США

Комитет Сената рекомендовал утвердить Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава США Финансовый комитет Сената Конгресса США рекомендовал утвердить выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Роберта Кеннеди - младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 21:03
Комитет Сената рекомендовал утвердить Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава США

Финансовый комитет Сената Конгресса США рекомендовал утвердить выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Роберта Кеннеди - младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб.

Как передает Report, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

В поддержку кандидатуры Кеннеди-младшего высказались 14 республиканцев комитета, 13 демократов выступили против.

Итоговое голосование полным составом Сената, как ожидается, пройдет в ближайшие дни. В случае утверждения Кеннеди-младший будет приведен к присяге.

71-летний Роберт Кеннеди - младший - племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. В ходе последних президентских выборов Кеннеди-младший, ранее состоявший в Демократической партии, выдвигался на пост президента как независимый кандидат. Позже он решил поддержать Трампа.

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