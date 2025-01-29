Комитет Сената одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора США и главы Минюста

Судебный комитет Сената США поддержал кандидатуру Пэм Бонди на пост генпрокурора США, который также возглавляет Министерство юстиции.
Как передает Report об этом сообщают зарубежные СМИ.
Так, все 12 республиканцев в комитете проголосовали за кандидатуру Бонди, а 10 сенаторов-демократов – против.
Теперь ее должен будет утвердить Сенат в полном составе.
"Пэм вернет министерство юстиции к его прямому назначению – борьбе с преступностью и восстановлению безопасности в Америке" - ранее отмечал президент США Дональд Трамп.
Отметим, что Пэм Бонди была первой женщиной на посту генпрокурора штата Флорида (с 2011 до 2019 года). Она также входила в команду, защищавшую Трампа на судебном разбирательстве в Сенате в январе 2020 года, после того как Палата представителей США объявила президенту импичмент, обвинив его в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.