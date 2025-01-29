О нас

Комитет Сената одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора США и главы Минюста

Комитет Сената одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора США и главы Минюста Судебный комитет Сената США поддержал кандидатуру Пэм Бонди на пост генпрокурора США, который также возглавляет министерство юстиции.
Другие страны
29 января 2025 г. 19:59
Комитет Сената одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора США и главы Минюста

Судебный комитет Сената США поддержал кандидатуру Пэм Бонди на пост генпрокурора США, который также возглавляет Министерство юстиции.

Как передает Report об этом сообщают зарубежные СМИ.

Так, все 12 республиканцев в комитете проголосовали за кандидатуру Бонди, а 10 сенаторов-демократов – против.

Теперь ее должен будет утвердить Сенат в полном составе.

"Пэм вернет министерство юстиции к его прямому назначению – борьбе с преступностью и восстановлению безопасности в Америке" - ранее отмечал президент США Дональд Трамп.

Отметим, что Пэм Бонди была первой женщиной на посту генпрокурора штата Флорида (с 2011 до 2019 года). Она также входила в команду, защищавшую Трампа на судебном разбирательстве в Сенате в январе 2020 года, после того как Палата представителей США объявила президенту импичмент, обвинив его в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Президент Мексики: Мы объясним Google, как морям присваиваются имена
Президент Мексики: Мы объясним Google, как морям присваиваются имена
29 января 2025 г. 20:13
Израиль получил список заложников, которые будут освобождены 30 января
Израиль получил список заложников, которые будут освобождены 30 января
29 января 2025 г. 19:17
Али Ерликая: Из Турции в Сирию вернулись свыше 81 тыс. человек
Али Ерликая: Из Турции в Сирию вернулись свыше 81 тыс. человек
29 января 2025 г. 19:03
Президент Турции принял делегацию ХАМАС
Президент Турции принял делегацию ХАМАС
29 января 2025 г. 18:57
Генсек НАТО обсудил с новым главой Пентагона наращивание оборонных расходов
Генсек НАТО обсудил с новым главой Пентагона наращивание оборонных расходов
29 января 2025 г. 18:53
В Италии наложили арест на €46 млн филиала FedEx
В Италии наложили арест на €46 млн филиала FedEx
29 января 2025 г. 18:42
Дефицит торгового баланса США достиг рекордного уровня из-за роста импорта
Дефицит торгового баланса США достиг рекордного уровня из-за роста импорта
29 января 2025 г. 18:19
Кабул, Анкара и Ашхабад обсудили начало реализации ЛЭП ТАП-500
Кабул, Анкара и Ашхабад обсудили начало реализации ЛЭП "ТАП-500"
29 января 2025 г. 17:59
DeepSeek заподозрили в использовании разработок OpenAI для обучения ИИ
DeepSeek заподозрили в использовании разработок OpenAI для обучения ИИ
29 января 2025 г. 17:46
Трамп подписал рекордное количество указов за девять дней президентства
Трамп подписал рекордное количество указов за девять дней президентства
29 января 2025 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi