Комитет против пыток: Чрезмерное применение силы французской полицией привело к гибели мирных жителей

На заседании по Франции Комитета против пыток Управления Верховного комиссара ООН по правам человека поднят вопрос о насилии со стороны полиции в этой стране.

На заседании по Франции Комитета против пыток Управления Верховного комиссара ООН по правам человека поднят вопрос о насилии со стороны полиции в этой стране.

Как сообщает Report, содокладчик комитета и эксперт по Франции Хорхе Контессе отметил, что чрезмерное применение силы французской полицией во время регулирования дорожного движения и протестов в некоторых случаях приводило к серьезным травмам и даже гибели мирных жителей:

"Принятый в 2017 году закон, позволяющий сотрудникам полиции открывать огонь по гражданским лицам, которые могут представлять серьезную угрозу, привел к увеличению числа смертей в результате вмешательства полиции".

Члены делегации, представляющей Францию, заявили, что в случаях чрезмерного применения силы суды выносили соответствующие решения о наказаниях, включая тюремное заключение.

"В 2021 году зафиксировано 350 случаев чрезмерного применения силы", - отмечено на заседании.