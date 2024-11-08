Комитет ООН по правам человека: Франция должна выплатить компенсацию жертвам протестов в Новой Каледонии

Комитет ООН по правам человека призвал Францию привлечь к ответственности виновных в чрезмерном применении силы в Новой Каледонии и выплатить компенсацию жертвам пострадавших от французских властей.

Комитет ООН по правам человека призвал Францию привлечь к ответственности виновных в применении чрезмерной силы против протестующих в Новой Каледонии и выплатить компенсацию жертвам таких действий французских властей.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Комитета.

Там отметили, что сотрудники правопорядка Франции применяли чрезмерную силу во время протестов в Новой Каледонии, что привело к гибели нескольких человек и сотням раненных, в числе которых были представители коренного народа Каледонии - канаки.

"Комитет также серьезно обеспокоен чрезмерным применением силы при охране порядка на демонстрациях и глубоко встревожен тем, что с мая 2024 года, когда в Новой Каледонии вспыхнули протесты против предлагаемого изменения конституционного закона <...> сотрудники правоохранительных органов применили чрезмерную силу, что привело к гибели нескольких человек...", - сообщили в органе.

В ООН отметили, что Франция также ущемляет в правах иностранных мигрантов, принудительно разворачивая их на границе с Италией, ограничивая их в доступе к процедурам предоставления убежища. Такими действиями французские власти демонстрируют наплевательское отношение к жизням людей.

"Комитет также настоятельно призвал Францию активизировать свои усилия по обеспечению мигрантов достойным жильем в достаточных количествах и прекратить жестокое обращение к просителям убежища, и нелегальным мигрантам в приграничных районах, особенно на франко-британской границе и на Майотте", - говорится в заявлении.

В документе, в целом, отмечается, что Комитет крайне обеспокоен ущемлением граждан Франции в праве на мирные собрания, указал на участившиеся случаи произвольных проверок и арестов демонстрантов, а также обращает внимание на рост числа запретов на проведение демонстраций, в том числе и в поддержку палестинского народа.