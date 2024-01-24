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Комитет нацбезопасности Кыргызстана отказал агентству 24.kg в снятии ареста с офиса

Комитет нацбезопасности Кыргызстана отказал агентству 24.kg в снятии ареста с офиса Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана отказал руководству кыргызского информационного агентства 24.kg в удовлетворении ходатайства о доступе в офис редакции.
Другие страны
24 января 2024 г. 15:29
Комитет нацбезопасности Кыргызстана отказал агентству 24.kg в снятии ареста с офиса

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана отказал руководству кыргызского информационного агентства 24.kg в удовлетворении ходатайства о доступе в офис редакции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на кыргызские СМИ.

Ранее руководство 24.kg подало ходатайство о снятии ареста с офиса. В агентстве отмечают, что редакции неизвестно, на каком основании опечатан офис.

На сайте 24.kg разместили фото документа, который свидетельствует о том, что ходатайство отклонено.

15 января в офисе 24.kg прошли обыски. Гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря забрали на допрос в ГКНБ. В отношении информагентства возбуждено уголовное дело по статье 407 (пропаганда войны) УК.

Согласно информации в телеграм-канале агентства, дело возбудили из-за некой публикации, однако из-за какой именно, не уточняется.

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