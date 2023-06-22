Комитет Конгресса США принял проект оборонного бюджета на $886 млрд с помощью Украине

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США поздно ночью принял проект американского оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 октября) в объеме $886,3 млрд с военной помощью Украине и средствами на сдерживание

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США поздно ночью принял проект американского оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 октября) в объеме $886,3 млрд с военной помощью Украине и средствами на сдерживание России в Европе. Голосование транслировалось на сайте комитета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Инициативу поддержали 58 конгрессменов, только 1 высказался против. Во время 17-часового рассмотрения проекта бюджета, на который изначально планировалось выделить $858 млрд, было принято свыше 800 поправок. Теперь документ обсудит Палата представителей полного состава.

Как отмечается в пояснительной записке, проект оборонного бюджета включает $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Украины. Конгрессмены также намерены направить Киеву $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. Средства должны пойти на поставку Вооруженным силам Украины тактических ракет, ударных беспилотников, пополнение арсеналов США и их союзников, которые предоставляют Киеву свои вооружения.