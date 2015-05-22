Комитет Конгресса США одобрил законопроект о реформе американского агитпропа

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США одобрил в четверг законопроект о реорганизации аппарата международного вещания, за который отвечает Совет управляющих по вопросам вещания (СУВВ - Broadcasting Board of Governors, BBG). Как отмечается в опубликованном комитетом заявлении, "голосование проходило анонимно".

"Сегодня США сталкиваются с нетрадиционной угрозой милитаризации информации", - полагает председатель комитета, республиканец Эд Ройс (от штата Калифорния). "СУВВ, который в ответе за противостояние (угрозам), страдает от неэффективной бюрократии и бессвязной системы руководства. Мы не можем позволить этим проблемам развиваться в агентстве, роль которого сейчас важна, как никогда. Реформы, предложенные в законе, который комитет принял сегодня, являются далеко идущими", - пояснил конгрессмен.

По его версии, эти угрозы представляют террористическая группировка "Исламское государство", Россия и Иран, которые якобы "подрывают стабильные демократические правительства, используют теорию заговора в целях подстрекательства к насилию и подливают масло в огонь антиамериканских настроений".

Инициатива вносит изменения в систему управления СУВВ. Она вводит должность руководителя организации на постоянной основе. Самому же совету отводится консультативная роль. На данный момент члены совета собираются раз в месяц для обсуждения различных решений. Законопроект также закрепляет за "Голосом Америки" обязательство "широко освещать за рубежом внешнюю политику Соединенных Штатов", информирует Report со ссылкой на ТАСС.