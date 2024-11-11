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Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанн
Другие страны
11 ноября 2024 г. 21:48
Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, документ поддержали 116 стран, 54 выступили против, 11 воздержались. В пользу резолюции выступили Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Сербия, Сирия.

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