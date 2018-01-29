Комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры ЕС против Польши

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Профильный комитет Европейского парламента одобрил запуск против Польши санкционной процедуры, которая может привести к лишению польской стороны права голоса в Совете ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе заседания члены комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам большинством голосов поддержали резолюцию.

Отмечается, что 33 евродепутата проголосовали за, девять выступили против. Теперь текст поступит на рассмотрение пленарной сессии Европарламента в феврале.

20 декабря 2017 года Европарламент принял резолюцию, предусматривающую запуск механизма применения Евросоюзом санкций в отношении Польши из-за отхода от принципов демократии.