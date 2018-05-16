Комитет Европарламента одобрил соглашение о партнерстве Армении с ЕС

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщается на официальном сайте Европарламента.

В поддержку договора высказались 55 депутатов, двое были против, еще семь парламентариев не присутствовали в зале заседания.

"Соглашение знаменует собой более глубокий политический диалог между ЕС и Арменией, расширяет сферу экономического сотрудничества и открывает новые возможности для более тесных связей в энергетике, транспорте, инфраструктуре, окружающей среде, торговле, образовании и других сферах", - говорится в опубликованном документе.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза было подписано в Брюсселе в ноябре 2017 года на пятом саммите программы Евросоюза "Восточное партнерство". Договор, охватывающий широкий спектр политико-экономических, финансовых и гуманитарных вопросов, является бессрочным.

Соглашение вступит в силу лишь после того, как все 28 стран ЕС и Армения ратифицируют его. В настоящее время документ ратифицировали четыре страны: Армения, Эстония, Латвия и Литва.