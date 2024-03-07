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Комитет ЕП поддержал продление режима свободной торговли с Украиной и Молдовой еще на год

Комитет ЕП поддержал продление режима свободной торговли с Украиной и Молдовой еще на год Комитет Европарламента по международной торговле продлил режим временной отмены импортных квот и пошлин для Украины и Молдовы еще на год.
Другие страны
7 марта 2024 г. 14:56
Комитет ЕП поддержал продление режима свободной торговли с Украиной и Молдовой еще на год

Комитет Европарламента по международной торговле поддержал продление режима временной отмены импортных квот и пошлин для Украины и Молдовы еще на год.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Европарламента.

"Комитет в четверг 26 голосами "за", 10 "против" и 1 воздержавшемся одобрил предложение о продлении еще на год временной отмены пошлин и квот на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС - с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года", - говорится в сообщении.

Члены комитета также проголосовали за продление режима свободной торговли с Молдовой на год. За продление проголосовали 28 европарламентариев, 2 выступили против и 6 воздержались.

Депутаты Европарламента обсудят данный вопрос на пленарном заседании на следующей неделе.

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Версия на английском языке EP Committee supports extension of free trade regime with Ukraine and Moldova for another year

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