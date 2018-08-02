Комиссия при ОАГ: в Никарагуа за три месяца протестов погибли 317 человек

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) сообщила, что число жертв протестного движения в Никарагуа, которое продолжается с апреля, достигло 317.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"По данным Специального механизма мониторинга ситуации в Никарагуа, по итогам пяти недель работы на месте, число погибших достигло 317 человек в период с 18 апреля по 30 июля", - говорится в докладе комиссии, опубликованном на сайте ОАГ. Правозащитники уточнили, что среди погибших - 21 сотрудник полиции и 23 ребенка и подростка.

"Межамериканская комиссия осуждает все зарегистрированные убийства и настоятельно призывает правительство Никарагуа оперативно и досконально расследовать каждое из этих преступлений", - отмечается в докладе.

При этом, согласно подсчетам неправительственной "Никарагуанской ассоциации за права человека", с апреля жертвами насилия стали не менее 448 человек.