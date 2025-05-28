Комиссия ООН: Удары дронов РФ по гражданскому населению в Украине квалифицируются как преступления против человечности

Удары дронами российских вооруженных сил, повлекшие гибель гражданских лиц в Украине, квалифицируются как преступления против человечности.

Удары дронами российских вооруженных сил, повлекшие гибель гражданских лиц в Украине, квалифицируются как преступления против человечности.

Как передает Report, об этом говорится в новом докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию в отношении Украины.

Отмечается, что с июля 2024 года российские войска неоднократно убивали и наносили ранения гражданскому населению на территории протяженностью более 100 км вдоль правого берега Днепра на Херсонщине. В докладе сообщается, что атаки дронов были широкомасштабными, систематическими и осуществлялись в рамках скоординированной государственной политики.

Нападения осуществлялись регулярно и по схожей схеме, что свидетельствует об их плановом, организованном и целенаправленном характере, отмечает комиссия. Нет информации о том, что российские военные и гражданские власти приняли какие-либо меры для предотвращения или пресечения совершения преступлений.

По официальным данным, в результате обстрелов беспилотниками Херсона и 16 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории погибло почти 150 мирных жителей и еще сотни получили ранения. Среди пострадавших - мужчины, женщины и дети, подавляющее большинство составляют мужчины. Удары наносились по гражданскому населению при различных обстоятельствах - когда жители выходили на улицу, шли пешком или использовали любой вид транспорта.

Отмечается, что атаки российских дронов привели к гибели и тяжелым телесным повреждениям, в том числе ампутациям, ранениям и контузиям, а также к психологическим травмам и чувству страха.

Использование дронов для нанесения ударов по гражданским лицам, а также объектам гражданской инфраструктуры, является нарушением основополагающего принципа международного гуманитарного права, согласно которому удары могут быть направлены только на военные цели, говорится в докладе. Собранные Комиссией доказательства не оставляют сомнений в том, что исполнители атак намеревались совершать эти действия. Поэтому Комиссия пришла к выводу, что российские вооруженные силы совершили военные преступления в виде умышленного осуществления ударов по мирным жителям на Херсонщине.

Отметим, что Независимая международная комиссия ООН по расследованию в отношении Украины является независимым органом, порученным Советом ООН по правам человека, в частности, расследовать все предполагаемые нарушения и злоупотребления правами человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации. В состав Комиссии входят Эрик Мьосе (председатель), Пабло де Грейфф и Вринда Гровер.