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Еврокомиссары обсудят в Финляндии приоритеты Европы и реформы при нынешней геополитике

Еврокомиссары обсудят в Финляндии приоритеты Европы и реформы при нынешней геополитике Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обсудит в Хельсинки с ключевыми комиссарами Еврокомиссии приоритеты Европы и реформы в нынешней геополитической ситуации.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 16:25
Еврокомиссары обсудят в Финляндии приоритеты Европы и реформы при нынешней геополитике

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обсудит в Хельсинки с ключевыми комиссарами Еврокомиссии приоритеты Европы и реформы в нынешней геополитической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба финского правительства.

"Я очень рад, что у нас будет возможность обсудить приоритеты Европы и необходимые реформы в нынешней геополитической ситуации с ключевыми комиссарами в Хельсинки", - сказал Орпо.

Он пригласил вице-президента Еврокомиссии Хенну Вирккунен и подотчетных ей комиссаров в Финляндию 20-21 февраля. Орпо и члены ЕК обсудят актуальные вопросы ЕС и международные вопросы в Кесяранте 20 февраля, говорится в сообщении.

В ходе визита члены Еврокомиссии встретятся с президентом республики Александром Стуббом.

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