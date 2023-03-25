О нас

Комиссар Совета Европы призвала Францию обеспечить свободу проведения массовых акций

Комиссар Совета Европы призвала Францию обеспечить свободу проведения массовых акций Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась с призывом к французским властям обеспечить свободу массовых манифестаций.
Другие страны
25 марта 2023 г. 00:54
Комиссар Совета Европы призвала Францию обеспечить свободу проведения массовых акций

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась с призывом к французским властям обеспечить свободу массовых манифестаций.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В ходе манифестаций, которые прошли 23 марта во Франции, имели место инциденты, связанные с применением насилия, в том числе против сил правопорядка, - констатировала Миятович в распространенном заявлении. - Эти случаи, однако, не могут служить основанием для лишения мирных демонстрантов права на свободу собраний".

Она также выразила беспокойство в связи с безосновательным задержанием и арестом "манифестантов и прохожих, оказавшихся рядом с местами проведения акций". "Отсутствие уведомления о демонстрации не может оправдать посягательство на право свободного проведения манифестаций и применение санкций за участие в таких акциях", - указывается в тексте.

В четверг во Франции прошел уже девятый по счету день всеобщего протеста против пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В манифестациях в столице и регионах приняли участие более 1 млн человек. В Париже и других мегаполисах марши сопровождались стычками части манифестантов с полицией. Пострадали более 400 полицейских, около 450 манифестантов задержаны. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AŞ komissarı: "Fransada kütləvi aksiyalarda zorakılıq halları olub”

Экслюзивные новости

Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi