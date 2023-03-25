Комиссар Совета Европы призвала Францию обеспечить свободу проведения массовых акций

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась с призывом к французским властям обеспечить свободу массовых манифестаций.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась с призывом к французским властям обеспечить свободу массовых манифестаций.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В ходе манифестаций, которые прошли 23 марта во Франции, имели место инциденты, связанные с применением насилия, в том числе против сил правопорядка, - констатировала Миятович в распространенном заявлении. - Эти случаи, однако, не могут служить основанием для лишения мирных демонстрантов права на свободу собраний".

Она также выразила беспокойство в связи с безосновательным задержанием и арестом "манифестантов и прохожих, оказавшихся рядом с местами проведения акций". "Отсутствие уведомления о демонстрации не может оправдать посягательство на право свободного проведения манифестаций и применение санкций за участие в таких акциях", - указывается в тексте.

В четверг во Франции прошел уже девятый по счету день всеобщего протеста против пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В манифестациях в столице и регионах приняли участие более 1 млн человек. В Париже и других мегаполисах марши сопровождались стычками части манифестантов с полицией. Пострадали более 400 полицейских, около 450 манифестантов задержаны. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ.