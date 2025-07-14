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Комиссар Шевчович: ЕС продолжит переговоры по торговому соглашению с США и другими партнерами 

Комиссар Шевчович: ЕС продолжит переговоры по торговому соглашению с США и другими партнерами  Комиссар Шевчович: ЕС продолжит переговоры по торговому соглашению с США и другими партнерами 
Другие страны
14 июля 2025 г. 17:27
Комиссар Шевчович: ЕС продолжит переговоры по торговому соглашению с США и другими партнерами 

Евросоюз остается приверженным переговорам по достижению торгового соглашения с США, но готов и к другим возможным сценариям.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по внешней торговле заявил Марош Шевчович, еврокомиссар по торговле.

По его словам, несмотря на полученное от американской администрации письмо о торговых пошлинах в 30%, которые будут применяться на все европейские товары с 1 августа, окно возможностей для достижения договоренности все еще существует. Поэтому, переговоры с американскими партнерами будут продолжены, заявил Шевчович.

"Я обсудил с министрами следующие шаги на предстоящие недели до нового крайнего срока 1 августа и после него. Во-первых, мы по-прежнему убеждены, что наши трансатлантические отношения заслуживают решения путем переговоров, которое приведет к стабильности и сотрудничеству. Второе направление - уравновешивающие меры. Мы должны быть готовы ко всем исходам, включая хорошо продуманные пропорциональные меры для восстановления баланса в наших трансатлантических отношениях. Наши уравновешивающие меры по стали и алюминию приостановлены до начала августа. Подготовлен второй список товаров на сумму около 72 миллиардов евро импорта из США, который могут обсудить страны-члены ЕС. Есть и другие инструменты. В-третьих, открытые и все более тесные каналы коммуникаций с нашими единомышленниками. В-четвертых, ЕС удваивает усилия по открытию новых рынков", - так Шевчович обозначил программу действий на обозримое будущее.

По его словам, обсуждения с министрами торговли также показали, что 30% тарифы абсолютно неприемлемы, так как они делают торговлю невозможной. Все основные торговые партнеры США получили аналогичные письма о возобновлении тарифов от 25 до 35%, отметил еврокомиссар.

"Поэтому мы хотим сверить с ними позиции и обсудить, как это влияет на экономику, а также что сделать для наращивания торговли между собой", - сказал Шевчович.

Согласно его же заявлению сегодня утром, основной упор в этом делается на партнеров в рамках G7, а также новых договоренностей с странами Азии, Тихоокеанского региона, Южной Америки.

"Если посмотреть на цифры, я имею в виду то, что у нас есть на столе по соглашениям о свободной торговле, это заменяет многое по сравнению с торговлей с США", - отметил он, добавив, что желание достижения сделки с США не означает недооценку силы собственной позиции.

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Версия на азербайджанском языке Komissar Şevçoviç: Aİ ABŞ və digər tərəfdaşlarla ticarət sazişi üzrə danışıqları davam etdirəcək

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