​Комендантский час ввели на Шри-Ланке после серии терактов

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На Шри-Ланке власти вновь ввели комендантский час после серии терактов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает News 1st.

По данным телеканала, комендантский час начнется с 22.00 27 апреля и продлится до 04.00 28 апреля по местному времени.

До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 253 человека, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.