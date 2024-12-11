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Комендантский час в Дамаске отменен

Комендантский час в Дамаске отменен Вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Сирии, объявила об отмене комендантского часа в Дамаске.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 18:08
Комендантский час в Дамаске отменен

Вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Сирии, объявила об отмене комендантского часа в Дамаске.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в telegram-канале управления военных операций (руководящий орган оппозиционных формирований).

"Уважаемые жители города Дамаска и одноименной провинции, доводим до вашего сведения, что управление военных операций отменило комендантский час в городе", - отмечается в тексте.

Также оппозиция Сирии отменила действие комендантского часа в прилегающих районах, сообщил телеканал Al Jazeera.

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Версия на азербайджанском языке Dəməşqdə komendant saatı ləğv edilib
Версия на английском языке Curfew in Damascus lifted

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