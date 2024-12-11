Комендантский час в Дамаске отменен

Вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Сирии, объявила об отмене комендантского часа в Дамаске.

Вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Сирии, объявила об отмене комендантского часа в Дамаске.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в telegram-канале управления военных операций (руководящий орган оппозиционных формирований).

"Уважаемые жители города Дамаска и одноименной провинции, доводим до вашего сведения, что управление военных операций отменило комендантский час в городе", - отмечается в тексте.

Также оппозиция Сирии отменила действие комендантского часа в прилегающих районах, сообщил телеканал Al Jazeera.