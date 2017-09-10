Комендантский час объявлен в городах Флориды

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Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Комендантский час вводится в пяти городах американского штата Флорида вслед за территорией округа Броуард из-за урагана «Ирма».

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, он будет действовать в городе Корал-Спрингс, Форт-Лодердейле, Дирфилд-Биче и Хиллсборо-Биче, Майами-Бич.

В округе Броуард комендантский час объявлен на неопределенный срок с 16:00 субботы.

Берегов Флориды ураган «Ирма» достигнет через несколько часов, в настоящее время центр стихии покидает территорию Кубы и со скоростью 205 километров в час перемещается к США.