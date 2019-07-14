Командующий армией Ирана заявил о готовности отразить любое нападение

Иран не станет первым начинать вооружённый конфликт, но при этом страна готова отразить любое нападение.Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил командующий иранской армией Абдоль-Рахим Мусави на военном параде в Тебризе.
"Мы не начнём первыми войны, но в случае агрессии не ограничимся только оборонительными действиями... Наш ответ на любое нападение внешнего противника будет для него сокрушительным, иранская армия обрушит на него всю свою мощь", - подчеркнул Мусави.
Он отметил, что Вооружённые силы Ирана находятся в постоянной боеготовности в связи с неблагоприятной международной обстановкой.
По словам Мусави, иранская армия обладает достаточно мощным потенциалом для отражения любой внешней агрессии.
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