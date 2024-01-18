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Командующий ВМС Сомали: Мы обладаем всем необходимым для защиты территориальной целостности

Командующий ВМС Сомали: Мы обладаем всем необходимым для защиты территориальной целостности Сомалийские военно-морские силы полностью оснащены и готовы защищать воды государства на фоне роста напряженности в отношениях с Эфиопией.
Другие страны
18 января 2024 г. 20:59
Командующий ВМС Сомали: Мы обладаем всем необходимым для защиты территориальной целостности

Сомалийские военно-морские силы полностью оснащены и готовы защищать воды государства на фоне роста напряженности в отношениях с Эфиопией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий ВМС и Береговой охраны Сомали адмирал Абди Варсаме Осман.

"Мы хотим, чтобы вы были готовы. Внутренний враг ничего у нас не отнимет, как и внешний", - сказал адмирал офицерам, посещая командование сомалийских ВМС. Абди Варсаме Осман, слова которого приводит сомалийская радиостанция Radio Dalsan, заверил, что у страны есть все необходимое для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Отношения между Сомали и Эфиопией обострились после того, как она заключила с непризнанным Сомалилендом, который мировое сообщество считает частью Сомали, меморандум о взаимопонимании для получения доступа к его морским портам. Власти Сомали заявили, что намерены оспорить меморандум, который, с их точки зрения, нарушает суверенитет страны. В Могадишо прошла серия массовых демонстраций с осуждением меморандума. Ряд государств, в том числе США и Египет, выразили приверженность территориальной целостности Сомали.

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