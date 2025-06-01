Командующий Сухопутными войсками Украины уходит в отставку

Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый заявил о решении уйти в отставку после удара по учебному подразделению Вооруженных сил Украины.
Как передает Report, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию", - написал он.
Ранее в воскресенье 12 военнослужащих погибли, еще более 60 получили ранения в результате ракетного