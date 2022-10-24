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Командующий Сухопутными войскаи ВСУ раскрыл нюансы военной стратегии Украины

Командующий Сухопутными войскаи ВСУ раскрыл нюансы военной стратегии Украины Стратегия Вооруженных сил Украины в войне против России заключается в комбинации постоянных ударов по пунктам снабжения и мобильных атак.
Другие страны
24 октября 2022 г. 21:44
Командующий Сухопутными войскаи ВСУ раскрыл нюансы военной стратегии Украины

Стратегия Вооруженных сил Украины в войне против России заключается в комбинации постоянных ударов по пунктам снабжения и мобильных атак.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, нюансы военной стратегии Украины предполагают отказ от лобовых столкновений, где у противника есть преимущество в артиллерии.

"Вместе с тем украинские силы постоянно бьют по огневой мощи России, разрушая центры снабжения, и одновременно проводят мобильные атаки, чтобы достичь цели с минимальными потерями. Мы достигаем этого, нанося удары по огневой мощи противника, его артиллерии, избегая лобовых атак в пользу рейдов и маневров, атакуя со флангов и с тыла. Мы создаем условия, при которых мы можем заставить врага нервничать, нести потери и покинуть свои позиции", - добавил Сырский.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что потери ВС России на 24 октября составили 67 940 человек.

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