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Командующий Сухопутными силами Пакистана подтвердил свою отставку

Командующий Сухопутными силами Пакистана подтвердил свою отставку Начальник штаба Сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва в пятницу, выступая в Национальном университете обороны в Исламабаде, подтвердил, что уйдет в отставку 29 ноября 2022 года.
Другие страны
22 октября 2022 г. 12:20
Командующий Сухопутными силами Пакистана подтвердил свою отставку

Начальник штаба Сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва, выступая в Национальном университете обороны в Исламабаде, подтвердил, что уйдет в отставку 29 ноября 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Business Recorder.

Как отмечает издание, генерал уйдет в отставку после шести лет пребывания на ключевом для армии исламской республики посту. В 2016 году Баджва был назначен на должность начштаба Сухопутных войск Пакистана решением премьер-министра Наваза Шарифа. В 2019 году срок его полномочий был продлен на три года тогдашним главой правительства Имраном Ханом.

Согласно Business Recorder, в военном командовании Пакистана 27 ноября 2022 года также освободится пост председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), который в настоящее время занимает генерал Надим Раза.

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