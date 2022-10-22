Командующий Сухопутными силами Пакистана подтвердил свою отставку

Начальник штаба Сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва в пятницу, выступая в Национальном университете обороны в Исламабаде, подтвердил, что уйдет в отставку 29 ноября 2022 года.

Начальник штаба Сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва, выступая в Национальном университете обороны в Исламабаде, подтвердил, что уйдет в отставку 29 ноября 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Business Recorder.

Как отмечает издание, генерал уйдет в отставку после шести лет пребывания на ключевом для армии исламской республики посту. В 2016 году Баджва был назначен на должность начштаба Сухопутных войск Пакистана решением премьер-министра Наваза Шарифа. В 2019 году срок его полномочий был продлен на три года тогдашним главой правительства Имраном Ханом.

Согласно Business Recorder, в военном командовании Пакистана 27 ноября 2022 года также освободится пост председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), который в настоящее время занимает генерал Надим Раза.