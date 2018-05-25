Командующий силами США в Корее: Саммит КНДР-США не отменен, а перенесен

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с северокорейский лидером Ким Чен Ыном не означает, что такого саммита не будет вообще. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил Командующий контингентом США на южнокорейской территории генерал Винсент Брукс.

"Я не переживаю по этому поводу, потому что возможность не потеряна. Она просто отложена на более поздний срок", - приводит агентство "Ренхап" слова американского генерала, выступавшего в Сеуле.

Между тем, он признал, что весь мир надеялся, что саммит 12 июня состоится и будет успешным.

"Не переживайте относительно того, что произошло ночью, потому что, возможно, тогда было все же слишком рано, чтобы ликовать, но также еще слишком рано, чтобы полностью оставлять все надежды", - добавил Брукс.

Накануне президент США Трамп сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отменяет запланированный на 12 июня саммит США - КНДР.

После этого МИД КНДР заявил, что Пхеньян по-прежнему настроен провести переговоры в США в любое время.