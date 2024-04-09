Командующий силами НАТО в Европе заявил, что в альянсе не хотят войны с РФ

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят такого развития событий.
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"Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией. И мы этого не хотим". - сказал он. Генерал утверждал, что, поскольку НАТО "является оборонным альянсом, его цель - сдержать такую войну".
Командующий силами альянса в Европе полагает, что страны НАТО выступают в поддержку Украины именно для осуществления сдерживания.
"Но на уровне альянса мы решили не занимать такую позицию, при которой нас можно было бы рассматривать как сторону конфликта", - подчеркнул он.