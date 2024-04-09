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Командующий силами НАТО в Европе заявил, что в альянсе не хотят войны с РФ

Командующий силами НАТО в Европе заявил, что в альянсе не хотят войны с РФ Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят такого развития событий.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 06:48
Командующий силами НАТО в Европе заявил, что в альянсе не хотят войны с РФ

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят такого развития событий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, выступая в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

"Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией. И мы этого не хотим". - сказал он. Генерал утверждал, что, поскольку НАТО "является оборонным альянсом, его цель - сдержать такую войну".

Командующий силами альянса в Европе полагает, что страны НАТО выступают в поддержку Украины именно для осуществления сдерживания.

"Но на уровне альянса мы решили не занимать такую позицию, при которой нас можно было бы рассматривать как сторону конфликта", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке General: NATO Rusiya ilə müharibə istəmir

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