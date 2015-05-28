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    Командующий ОМОН-ом Таджикистана перешел на сторону боевиков "Исламского государства"

    40-летний полковник Гулмурод Халимов возглавил ОМОН три года назад, неоднократно был отмечен государственными наградами

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Командир таджикского ОМОН, полковник милиции Гулмурод Халимов, исчезнувший из республики месяц назад, объявился в Сирии в рядах боевиков "Исламского государства" (ИГ). 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом стало известно из его видеобращения, опубликованного в социальных сетях и СМИ.

    На видео Халимов запечатлен в мусульманской одежде в окружении группы "соратников". Полковник объясняет свое решение недовольством тех порядков, которые существуют в МВД Таджикистана, в том числе, запретом на ношение мусульманской одежды и совершение ежедневных пятикратных намазов. 

    40-летний полковник возглавил ОМОН три года назад. Неоднократно был отмечен государственными наградами.

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