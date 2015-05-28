Командующий ОМОН-ом Таджикистана перешел на сторону боевиков "Исламского государства"

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Командир таджикского ОМОН, полковник милиции Гулмурод Халимов, исчезнувший из республики месяц назад, объявился в Сирии в рядах боевиков "Исламского государства" (ИГ).

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом стало известно из его видеобращения, опубликованного в социальных сетях и СМИ.

На видео Халимов запечатлен в мусульманской одежде в окружении группы "соратников". Полковник объясняет свое решение недовольством тех порядков, которые существуют в МВД Таджикистана, в том числе, запретом на ношение мусульманской одежды и совершение ежедневных пятикратных намазов.

40-летний полковник возглавил ОМОН три года назад. Неоднократно был отмечен государственными наградами.