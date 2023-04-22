Командующий армией Судана заявил о готовности взять ответственность за события в стране

Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан готов взять на себя всю ответственность за происходящие в настоящее время в стране события.

Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан готов взять на себя всю ответственность за происходящие в настоящее время в стране события.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в субботу, обращаясь к соотечественникам.

"Я выполняю свой долг и готов взять на себя всю полноту ответственности за ситуацию", - приводит его слова телеканал Al Arabiya.

В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По последним данным, более 250 мирных жителей погибли, 1 454 пострадали с начала вооруженных столкновений.