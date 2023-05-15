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Командующий армией Судана снял с поста генерального директора полиции

Командующий армией Судана снял с поста генерального директора полиции Глава Суверенного совета Судана (руководящий орган), командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан отстранил от должности генерального директора полиции Анана Хамида Мухаммеда Омара.
Другие страны
15 мая 2023 г. 16:11
Командующий армией Судана снял с поста генерального директора полиции

Глава Суверенного совета Судана (руководящий орган), командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан отстранил от должности генерального директора полиции Анана Хамида Мухаммеда Омара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник на странице в Facebook заявлении официального представителя ВС страны.

Согласно указу аль-Бурхана, с 15 мая "обязанности гендиректора полиции возлагаются на генерал-лейтенанта Халеда Хасана Мухиддина".

Увольнения также затронули Министерство иностранных дел Судана. По сообщению официального представителя армии, аль-Бурхан снял со своих постов двух заслуженных суданских дипломатов, один из которых Хайдер Бадави Садик долгое время занимал должность пресс-секретаря МИД, второй - бывший посол республики в Германии Абдель Мунейм аль-Бейти.

В воскресенье командующий армией отстранил от должности главу Центробанка. Кроме того, было принято решение заморозить все счета, принадлежащие руководству сил быстрого реагирования (спецназа) и их компаниям в суданских банках, и прекратить выплаты каких-либо бюджетных средств спецназовцам.

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Версия на английском языке Sudanese army commander removes police director general

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