О нас

Командующий армией Судана издал приказ о помиловании сложивших оружие бойцов спецназа

Командующий армией Судана издал приказ о помиловании сложивших оружие бойцов спецназа Глава Суверенного совета Судана (руководящий орган страны), командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан издал приказ о помиловании всех бойцов Сил быстрого реагирования (спецназа), которые примут решение сложить оружие.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 11:56
Командующий армией Судана издал приказ о помиловании сложивших оружие бойцов спецназа

Глава Суверенного совета Судана (руководящий орган страны), командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан издал приказ о помиловании всех бойцов Сил быстрого реагирования (спецназа), которые примут решение сложить оружие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя ВС Судана, опубликованном во вторник на странице армии в Facebook.

Согласно принятому решению, перешедшие на сторону армии бойцы спецназа будут по умолчанию включены в состав ВС Судана.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), который является его заместителем в совете. 15 апреля начались столкновения между армией и спецназом возле военной базы в городе Мерове и в Хартуме. По последним данным, с начала боестолкновений в республике более 180 человек погибли, свыше 1 800 получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Страны G7 решили оставить активы РФ замороженными до окончания конфликта в Украине
Страны G7 решили оставить активы РФ замороженными до окончания конфликта в Украине
18 апреля 2023 г. 11:37
В результате стрельбы в Восточном Иерусалиме ранены два человека
В результате стрельбы в Восточном Иерусалиме ранены два человека
18 апреля 2023 г. 09:58
Блинкен: Погибших и пострадавших при обстреле дипконвоя США в Судане нет
Блинкен: Погибших и пострадавших при обстреле дипконвоя США в Судане нет
18 апреля 2023 г. 09:10
Главы МИД G7 призвали РФ подтвердить недопустимость ядерной войны
Главы МИД G7 призвали РФ подтвердить недопустимость ядерной войны
18 апреля 2023 г. 07:22
Лидер КНР выразил готовность развивать отношения с КНДР
Лидер КНР выразил готовность развивать отношения с КНДР
18 апреля 2023 г. 07:11
Выступление Макрона с оправданием пенсионной реформы вызвало стихийные протесты
Выступление Макрона с оправданием пенсионной реформы вызвало стихийные протесты
18 апреля 2023 г. 06:49
В Эстонии стартовали учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields
В Эстонии стартовали учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields
18 апреля 2023 г. 06:24
Наследный принц Кувейта объявил о роспуске парламента
Наследный принц Кувейта объявил о роспуске парламента
18 апреля 2023 г. 05:44
По меньшей мере 11 человек погибли при пожаре на промышленном объекте в Китае
По меньшей мере 11 человек погибли при пожаре на промышленном объекте в Китае
18 апреля 2023 г. 03:53
Польша начала подготовку к крупнейшим военным учениям
Польша начала подготовку к крупнейшим военным учениям
18 апреля 2023 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi