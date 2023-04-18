Командующий армией Судана издал приказ о помиловании сложивших оружие бойцов спецназа

Глава Суверенного совета Судана (руководящий орган страны), командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан издал приказ о помиловании всех бойцов Сил быстрого реагирования (спецназа), которые примут решение сложить оружие.

Глава Суверенного совета Судана (руководящий орган страны), командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан издал приказ о помиловании всех бойцов Сил быстрого реагирования (спецназа), которые примут решение сложить оружие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя ВС Судана, опубликованном во вторник на странице армии в Facebook.

Согласно принятому решению, перешедшие на сторону армии бойцы спецназа будут по умолчанию включены в состав ВС Судана.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), который является его заместителем в совете. 15 апреля начались столкновения между армией и спецназом возле военной базы в городе Мерове и в Хартуме. По последним данным, с начала боестолкновений в республике более 180 человек погибли, свыше 1 800 получили ранения.