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Командующие армии Молдовы и сил НАТО в Европе обсудили сотрудничество

Командующие армии Молдовы и сил НАТО в Европе обсудили сотрудничество Командующий национальной армией Молдовы бригадный генерал Эдуард Охладчук в ходе визита в Бельгию обсудил сотрудничество с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США генералом Кри
Другие страны
11 апреля 2023 г. 23:48
Командующие армии Молдовы и сил НАТО в Европе обсудили сотрудничество

Командующий национальной армией Молдовы бригадный генерал Эдуард Охладчук в ходе визита в Бельгию обсудил сотрудничество с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США генералом Кристофером Каволи.

Как передает Report, об этом сообщили в молдавском Минобороны.

"Два официальных лица рассмотрели сотрудничество между Республикой Молдова и Североатлантическим альянсом в области обороны, уделив особое внимание совместным программам и инициативам, реализованным на протяжении многих лет, направленным на преобразование оборонного института в современный, соответствующий международным стандартам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Каволи подчеркнул роль военных в Молдове в миротворческих операциях наряду с коллегами из других государств.

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