Командующие армии Молдовы и сил НАТО в Европе обсудили сотрудничество

Командующий национальной армией Молдовы бригадный генерал Эдуард Охладчук в ходе визита в Бельгию обсудил сотрудничество с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США генералом Кристофером Каволи.
Как передает Report, об этом сообщили в молдавском Минобороны.
"Два официальных лица рассмотрели сотрудничество между Республикой Молдова и Североатлантическим альянсом в области обороны, уделив особое внимание совместным программам и инициативам, реализованным на протяжении многих лет, направленным на преобразование оборонного института в современный, соответствующий международным стандартам", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Каволи подчеркнул роль военных в Молдове в миротворческих операциях наряду с коллегами из других государств.