Командование США в Африке возглавил чернокожий генерал Майкл Лэнгли

Командование США в Африке (AFRICOM) возглавил генерал Майкл Лэнгли.

Командование США в Африке (AFRICOM) возглавил генерал Майкл Лэнгли.

Как передает Report, об этом сообщает «Голос Америки».

По данным издания, Лэнгли стал первым афроамериканским четырехзвездным генералом за 246-летнюю историю Корпуса морской пехоты. До этого Лэнгли занимал должности командующего атлантических сил морской пехоты и командующего морской пехоты США.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что Лэнгли обладает «уникальным сочетанием характера, компетентности, мужества, опыта и знаний».

Предыдущий командующий AFRICOM генерал Стивен Таунсенд заявил, что африканский континент «полон проблем» и «стоит на историческом перекрестке».