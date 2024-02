Командование США сообщило, что хуситы выпустили две ракеты по судну в Красном море

Мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" выпустили в понедельник две ракеты по грузовому судну в Красном море.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) в соцсети Х.

"12 февраля поддерживаемые Ираном хуситы выпустили две ракеты с находящейся под их контролем территории Йемена в направлении Баб-эль-Мандебского пролива. Обе ракеты были запущены в сторону грузового судна MV Star Iris", - говорится в публикации.

Судно получило "незначительные повреждения", экипаж не пострадал, указали в СЕНТКОМ.