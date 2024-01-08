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Командование над подразделением НАТО в Словакии перейдет от Чехии к Испании

Командование над подразделением НАТО в Словакии перейдет от Чехии к Испании Командование над подразделением передового базирования НАТО в Словакии перейдет до конца июня текущего года от Чехии к Испании.
Другие страны
8 января 2024 г. 00:31
Командование над подразделением НАТО в Словакии перейдет от Чехии к Испании

Командование над подразделением передового базирования НАТО в Словакии перейдет до конца июня текущего года от Чехии к Испании.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на чешские СМИ.

В составе подразделением передового базирования НАТО в Словакии число чешских военнослужащих, согласно порталу, вскоре сократится с 450 до 200. В связи с этим уменьшится общее количество чешских солдат, задействованных в зарубежных международных миссиях.

Сейчас, согласно порталу, чешские военные участвуют в 14 международных миссиях, носящих миротворческий характер и направленных на борьбу с контрабандистами, переправляющих нелегальных беженцев из стран Африки и Ближнего Востока в Евросоюз.

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