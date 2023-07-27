Командование армии Нигера заявило о солидарности с устроившими мятеж военными

Командование Вооруженных сил (ВС) Нигера заявило о солидарности с военными, устроившими мятеж в стране. Руководство армии африканского государства сообщило, что не собирается препятствовать отстранению от власти действующего президента Нигера Мохамеда Баз

Командование Вооруженных сил (ВС) Нигера заявило о солидарности с военными, устроившими мятеж в стране. Руководство армии африканского государства сообщило, что не собирается препятствовать отстранению от власти действующего президента Нигера Мохамеда Базума.

Как передает Report , об этом сказано в сообщении руководства армии страны, опубликованном в аккаунте командования ВС Нигера в Twitter.

"Военное командование армии Нигера решило присоединиться к заявлению cил обороны и безопасности и поддержать их действия".

В сообщении также подчеркивается, что решение о поддержке мятежников командование приняло вскоре после встречи с представителями военных, решивших добиваться отстранения нынешнего руководителя государства. В ВС подчеркнули, что его цель — сделать все для того, чтобы предотвратить любые вооруженные конфликты в стране, а также сохранить физическую неприкосновенность действующего президента Нигера Мохамеда Базума и всех членов его семьи.