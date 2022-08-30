Командование армии Ирака отменило комендантский час на всей территории страны

Командование объединенными операциями иракской армии отменило режим комендантского часа на всей территории страны.

Командование объединенными операциями иракской армии отменило режим комендантского часа на всей территории страны.

Как передает Report, об этом сегодня сообщил телеканал Al Jazeera.

Армейское командование объявило об отмене комендантского часа в столице страны Багдаде и всех провинциях, отмечается в сообщении.

Комендантский час был введен в Ираке с 19:00 понедельника до особого распоряжения.

29 августа сторонники Муктады ас-Садра после его заявления в Twitter об уходе из политической жизни Ирака вышли на улицы и заполнили правительственную "зеленую зону" Багдада, ворвались в расположенный там Республиканский дворец.

В результате вооруженных столкновений в столице Ирака Багдаде погибли 30 человек.