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    Командиры боевиков ИГИЛ покинули лагерь беженцев в Сирии на военных вертолетах США

    Боевики вылетели из лагеря в неизвестном направлении

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Полевые командиры террористической группировки ИГИЛ покинули лагерь беженцев в сирийской провинции Хасеке, куда были доставлены вертолетами США.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

    29 декабря сообщалось, что военные вертолеты США эвакуировали лидеров ИГИЛ из района Дейр-эз-Зора, где их преследовала сирийская армия, в лагерь беженцев Ас-Садд (720 км от Дамаска).

    По данным агентства, те же боевики вылетели 30 декабря на американских вертолетах из лагеря в неизвестном направлении.

    Также отмечается, что в ноябре в Ас-Садд прибыли на вертолетах 47 боевиков ИГИЛ, в том числе несколько главарей террористов, среди которых были раненые.

    Позже они сдались курдской группировке «Силы демократической Сирии» (СДС), которую поддерживает международная коалиция с США во главе.

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