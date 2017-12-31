Командиры боевиков ИГИЛ покинули лагерь беженцев в Сирии на военных вертолетах США

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Полевые командиры террористической группировки ИГИЛ покинули лагерь беженцев в сирийской провинции Хасеке, куда были доставлены вертолетами США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

29 декабря сообщалось, что военные вертолеты США эвакуировали лидеров ИГИЛ из района Дейр-эз-Зора, где их преследовала сирийская армия, в лагерь беженцев Ас-Садд (720 км от Дамаска).

По данным агентства, те же боевики вылетели 30 декабря на американских вертолетах из лагеря в неизвестном направлении.

Также отмечается, что в ноябре в Ас-Садд прибыли на вертолетах 47 боевиков ИГИЛ, в том числе несколько главарей террористов, среди которых были раненые.

Позже они сдались курдской группировке «Силы демократической Сирии» (СДС), которую поддерживает международная коалиция с США во главе.