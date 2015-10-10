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    ​Командир лайнера Easy Jet потерял сознание во время полета

    Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Марко Поло в Венеции

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Самолет Airbus A320 британской авиакомпании Easy Jet совершил вынужденную посадку в аэропорту Марко Поло в Венеции.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел из-за того, что летчик потерял сознание в середине полета.

    Второй пилот благополучно посадил самолет в воздушной гавани Венеции. Никто из 164 пассажиров не пострадал. Командир экипажа был госпитализирован.

    Рейс 5461 направлялся из лондонского аэропорта Гатвик в Ираклион (остров Крит).

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