​Командир лайнера Easy Jet потерял сознание во время полета

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Самолет Airbus A320 британской авиакомпании Easy Jet совершил вынужденную посадку в аэропорту Марко Поло в Венеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел из-за того, что летчик потерял сознание в середине полета.

Второй пилот благополучно посадил самолет в воздушной гавани Венеции. Никто из 164 пассажиров не пострадал. Командир экипажа был госпитализирован.

Рейс 5461 направлялся из лондонского аэропорта Гатвик в Ираклион (остров Крит).