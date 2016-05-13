Командир "Хезболлах" убит в результате удара ВВС Израиля

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Один из командиров вооруженного крыла ливанской шиитской группировки "Хезболлах" Мустафа Бадреддин убит в результате удара ВВС Израиля.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки.

По данным агентства, удар ВВС Израиля был нанесен в районе сирийско-ливанской границы в ночь на среду.

В 2011 году Специальный трибунал ООН по Ливану выдвинул в адрес Бадреддина обвинения в причастности к убийству в 2005 году бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири и выписал ордер на его арест.